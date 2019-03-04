Американцы заинтересовались имперским проектом Бакова
10:19, 04 Март 2019
Монархист рассказал о Романовской империи в подкасте Startup Societies.
Американские Startup Societies сделали подкаст о Романовской империи Антона Бакова. В интервью монархист рассказал, что пока приверженцами его проекта стали пять тысяч человек. «Это не так важно для повседневного функционирования, но необходимо с точки зрения дипломатического признания», — подчеркнул Антон Баков. Его сын Илья добавил, что Романовскую империю нельзя поставить в один ряд с Ватиканом — недостаточно исторического опыта.
В 2017 году Антон Баков заявил о возрождении государственного статуса Императорской династии Романовых. Империю планировали разместить на искусственных островах в территориальных водах Гамбии. Переговоры с правительством страны заняли шесть лет и обошлись семье Бакова в шесть миллионов долларов. Договор был подписан, но до сих пор не соблюдается. «Мы объездили уже полмира и продолжим», — сообщил Антон Баков.
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Столицей будущей империи станет город Санкт-Николас, названный в честь императора Николая II. Жилье на императорских островах можно будет приобрести в среднем за 300 долларов за квадратный метр. Гамбия стала первым государством, признавшим Романовскую империю. В обмен на это новое государство согласилось выплатить в бюджет Гамбии 60 миллионов долларов. Сделать это Антон Баков собирается с помощью криптовалюты и призывает инвесторов стать гражданами нового государства и помочь ему финансово.
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