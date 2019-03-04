Американцы заинтересовались имперским проектом Бакова

Американские Startup Societies сделали подкаст о Романовской империи Антона Бакова. В интервью монархист рассказал , что пока приверженцами его проекта стали пять тысяч человек. « Это не так важно для повседневного функционирования , но необходимо с точки зрения дипломатического признания», — подчеркнул Антон Баков. Его сын Илья добавил , что Романовскую империю нельзя поставить в один ряд с Ватиканом — недостаточно исторического опыта.





В 2017 году Антон Баков заявил о возрождении государственного статуса Императорской династии Романовых. Империю планировали разместить на искусственных островах в территориальных водах Гамбии. Переговоры с правительством страны заняли шесть лет и обошлись семье Бакова в шесть миллионов долларов. Договор был подписан , но до сих пор не соблюдается. « Мы объездили уже полмира и продолжим», — сообщил Антон Баков.



