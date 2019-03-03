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Евгений Ройзман расскажет лондонцам, как выжить среди журналистов

17:37, 03 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Экс-мэр прочитает лекцию в UCL Chandler.

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана пригласили на встречу в лондонский университет UCL Chandler. Экс-глава города прочитает там лекцию «Опыт политического выживания в окружении недружественных СМИ». Мероприятие состоится в четверг, 7 марта. Встречу в Лондоне Евгений Вадимович анонсировал в Instagram.

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В комментариях у Ройзмана начали спрашивать, увидится ли он с предпринимателем и сооснователем сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгением Чичваркиным, который с 2008 года живет в Великобритании. Ройзман ответил сдержанно: «Интересно встретиться». Больше никаких подробностей о предстоящей поездке экс-мэр не сообщил.

Напомним, в 2018 году в Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра. Глава города Евгений Ройзман подал в оставку. Мэр написал заявление, в котором сказал, что не собирается участвовать в обмане. Перед Новым 2019 годом ЕТВ встретился с Евгением Вадимовичем и узнал, чем он занимается после ухода с должности. В интервью ЕТВ Ройзман напомнил, что на выборах 2013 года СМИ его не поддержали. «Там была полная блокада и негатив», — уточнил он.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, университет, поездка, журналисты, Лондон, Екатеринбург, Евгений Ройзман
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