Евгений Ройзман расскажет лондонцам, как выжить среди журналистов

В комментариях у Ройзмана начали спрашивать, увидится ли он с предпринимателем и сооснователем сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгением Чичваркиным, который с 2008 года живет в Великобритании. Ройзман ответил сдержанно: «Интересно встретиться». Больше никаких подробностей о предстоящей поездке экс-мэр не сообщил.

Напомним, в 2018 году в Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра. Глава города Евгений Ройзман подал в оставку. Мэр написал заявление, в котором сказал, что не собирается участвовать в обмане. Перед Новым 2019 годом ЕТВ встретился с Евгением Вадимовичем и узнал, чем он занимается после ухода с должности. В интервью ЕТВ Ройзман напомнил, что на выборах 2013 года СМИ его не поддержали. «Там была полная блокада и негатив», — уточнил он.