На матче «Урал» — «Зенит» побывали поклонники Дзюбы из детского дома

На матче « Урал» — « Зенит» в Екатеринбурге побывали воспитанники карпинского детского дома. Еще перед новым годом один из подростков загадал желание познакомиться с игроком питерской команды Артемом Дзюбой. На кремлевской елке шарик с его просьбой снял полпред по УрФО Николай Цуканов. Парень съездил в Санкт-Петербург и провел футбольную тренировку со своим кумиром , сообщили в департаменте информполитики региона.





Друзья мальчика тоже болели за « Зенит» и попросили губернатора Евгения Куйвашева помочь им попасть на матч любимой команды. Оказалось , что парни четыре раза в неделю тренируются в футбольной секции и участвуют в районных соревнованиях. Накануне матча они получили приглашение в Екатеринбург.



