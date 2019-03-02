На матче «Урал» — «Зенит» побывали поклонники Дзюбы из детского дома
18:12, 02 Март 2019
Парни попросили губернатора помочь им посмотреть игру любимой команды.
На матче «Урал» — «Зенит» в Екатеринбурге побывали воспитанники карпинского детского дома. Еще перед новым годом один из подростков загадал желание познакомиться с игроком питерской команды Артемом Дзюбой. На кремлевской елке шарик с его просьбой снял полпред по УрФО Николай Цуканов. Парень съездил в Санкт-Петербург и провел футбольную тренировку со своим кумиром, сообщили в департаменте информполитики региона.
Друзья мальчика тоже болели за «Зенит» и попросили губернатора Евгения Куйвашева помочь им попасть на матч любимой команды. Оказалось, что парни четыре раза в неделю тренируются в футбольной секции и участвуют в районных соревнованиях. Накануне матча они получили приглашение в Екатеринбург.
О том, как в уральской столице прошел первый матч после зимнего перерыва, читайте здесь. Еще мы рассказывали истории четырех детдомовцев, которые смогли устроить свою жизнь после выпуска.
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