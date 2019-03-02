Емельяненко задержали за пьяную езду на золотом Mercedes

Полиция Кисловодска задержала борца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Пьяный спортсмен припарковал свой золотистый Mercedes на пешеходном переходе. Эвакуаторщики попытались забрать автомобиль на штрафстоянку , но Емельяненко вступил с ними в конфликт и попытался скрыться. Он протаранил две машины , проехал по пешеходной зоне и оскорбил сотрудников полиции.





Нарушителя вытащили из салона и отправили на медицинское освидетельствование в сопровождении десятка правоохранителей. Машину доставили на штрафстоянку. За вождение в нетрезвом виде 37-летнего борца могут лишить водительских прав.