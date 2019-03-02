Емельяненко задержали за пьяную езду на золотом Mercedes
13:58, 02 Март 2019
Боец попытался скрыться от полиции, но попал в ДТП.
Полиция Кисловодска задержала борца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Пьяный спортсмен припарковал свой золотистый Mercedes на пешеходном переходе. Эвакуаторщики попытались забрать автомобиль на штрафстоянку, но Емельяненко вступил с ними в конфликт и попытался скрыться. Он протаранил две машины, проехал по пешеходной зоне и оскорбил сотрудников полиции.
Нарушителя вытащили из салона и отправили на медицинское освидетельствование в сопровождении десятка правоохранителей. Машину доставили на штрафстоянку. За вождение в нетрезвом виде 37-летнего борца могут лишить водительских прав.
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Uploaded by Сергей Титаев on 2019-03-02.
Весной 2018 года Александр Емельяненко подписал контракт с екатеринбургской промоутерской компанией RCC Boxing Promotions. Следующий бой скандального борца запланирован на 4 мая против бразильца Вагнер Калдейрао Прадо в Челябинске. Функционеры считают, что комментировать инцидент рано, но об отмене поединка и речи пока не идет, сообщает ТАСС. В активе бойца 28 побед и семь поражений. Два года назад Александра Емельяненко судили за изнасилование домработницы.
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