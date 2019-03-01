Для свердловских муниципальных чиновников организовали курсы интернет-образования. Программу , рассчитанную на 16 часов , составил Михаил Пономаренко из SMM-бюро « Ишь , Миш!». Для начала чиновникам объясняют , что есть четыре популярных соцсети: ВКонтакте , Instagram, Одноклассники и Facebook. В середине курса они переходят к практике и начинают сами писать посты. Перед публикацией написанное предлагают читать вслух и представлять собеседником бабушку.





В конце занятий чиновники понимают , что их страница — это визитка , которая помогает наладить нужные связи. Они подписываются на нужные страницы , отвергают ботов и делают сторис. Обязательная программа — выявление троллей , флудеров и провокаторов.



