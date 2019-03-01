Свердловских чиновников обучат борьбе с интернет-тролями
15:35, 01 Март 2019
Работникам городских администраций советуют перечитывать свои посты вслух перед публикацией.
Для свердловских муниципальных чиновников организовали курсы интернет-образования. Программу, рассчитанную на 16 часов, составил Михаил Пономаренко из SMM-бюро «Ишь, Миш!». Для начала чиновникам объясняют, что есть четыре популярных соцсети: ВКонтакте, Instagram, Одноклассники и Facebook. В середине курса они переходят к практике и начинают сами писать посты. Перед публикацией написанное предлагают читать вслух и представлять собеседником бабушку.
В конце занятий чиновники понимают, что их страница — это визитка, которая помогает наладить нужные связи. Они подписываются на нужные страницы, отвергают ботов и делают сторис. Обязательная программа — выявление троллей, флудеров и провокаторов.
Институт развития интернета тоже хочет помочь региональным чиновников освоить соцсети. Семинары по общению с подписчиками должны организовать на базе полпредств. Курировать образовательные программы в регионах будет Владимир Табак.
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