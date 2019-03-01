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Свердловчанина наказали за выброшенную из окна собаку

10:03, 01 Март 2019
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Фото: pixabay
Пес устроил бардак в квартире, а мужчина не простил ему этого.

Жителя Верхней Пышмы приговорили к 360 часам обязательных работ за убийство собаки. Мужчина напился и разозлился из-за того, что его пес по кличке Зверь устроил на кухне бедлам. Свердловчанин взял щенка и выбросил его из окна квартиры, которая находилась на четвертом этаже. Зверь умер, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Прокуратура Верхней Пышмы нашла обидчика собаки благодаря сообщениям в СМИ. Теперь ему придется бесплатно поработать.

Напомним, недавно мы писали о том, как екатеринбуржец пристрелил в лесу пса по кличке Ян. Обвиняемый свою вину не признал. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Еще одна страшная история произошла с дворнягой Беллой. Подробнее о суде над живодерами, которые ее убили, смотрите в «Главных новостях Екатеринбурга»:

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«Если работа мешает хоккею, надо менять работу», — уверены игроки Ночной хоккейной лиги.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , прокуратура Свердловской области, животные, собака, Верхняя Пышма
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