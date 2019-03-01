Свердловчанина наказали за выброшенную из окна собаку

Жителя Верхней Пышмы приговорили к 360 часам обязательных работ за убийство собаки. Мужчина напился и разозлился из-за того, что его пес по кличке Зверь устроил на кухне бедлам. Свердловчанин взял щенка и выбросил его из окна квартиры, которая находилась на четвертом этаже. Зверь умер, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Прокуратура Верхней Пышмы нашла обидчика собаки благодаря сообщениям в СМИ. Теперь ему придется бесплатно поработать.

Напомним, недавно мы писали о том, как екатеринбуржец пристрелил в лесу пса по кличке Ян. Обвиняемый свою вину не признал. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Еще одна страшная история произошла с дворнягой Беллой. Подробнее о суде над живодерами, которые ее убили, смотрите в «Главных новостях Екатеринбурга»: