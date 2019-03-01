Свердловчане признались в интернет-зависимости
09:45, 01 Март 2019
Люди говорят, что не могут работать и учиться без Всемирной паутины.
Аналитики Headhunter выяснили, насколько сильно жители Свердловской области зависят от интернета. Почти половина опрошенных (44%) заявили, что не представляют, как будут работать и учиться без Всемирной паутины. Другие 50% объяснили, что только некоторые задачи не смогут решить без Интернета. Оставшиеся 6% заявили, что их учеба и работа не зависят от подключения к сети.
Чаще всего свердловчане лезут в сеть, чтобы проверить почту, социальные сети, прочитать новости или книги, пообщаться с друзьями и послушать музыку. Больше всех к интернету обращаются работники маркетинга и рекламы, юристы, сотрудники IT-компаний, высший менеджмент и те, кто трудится в сфере закупок.
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