Совпадение? Екатеринбуржцы проголосовали за обновление всей набережной

Мэрия Екатеринбурга подвела итоги голосования за общественные пространства, которые благоустроят в 2020 году в первую очередь. Больше всего голосов отдали участку набережной от Куйбышева до ЦПКиО. В тройке лидеров берег Исети от Челюскинцев до Ольховки и правый берег от Папанина до Челюскинцев, сообщили в пресс-службе администрации.

Четвертое место заняла «Зеленая Роща», которая стала аутсайдером прошлого рейтингового голосования. Следом идут парк имени XXII Партсъезда, сквер Орджоникидзе, аллея Грибоедова и площадь Обороны. Хуже всего голосовали за сквер первых строителей МЖК по улице Высоцкого.

Первое рейтинговое голосование за объекты, которые стоят в очереди на благоустройство, проводили во время президентских выборов 2018 года. В финальный список вошли четыре участка: набережная Исети (два отрезка), сквер у Оперного театра и Зеленая роща. Тогда больше всего голосов набрала набережная от Куйбышева до ЦПКиО.

