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Совпадение? Екатеринбуржцы проголосовали за обновление всей набережной

18:52, 01 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Рейтинговое голосование на 2020 год полностью совпало с планами мэрии.

Мэрия Екатеринбурга подвела итоги голосования за общественные пространства, которые благоустроят в 2020 году в первую очередь. Больше всего голосов отдали участку набережной от Куйбышева до ЦПКиО. В тройке лидеров берег Исети от Челюскинцев до Ольховки и правый берег от Папанина до Челюскинцев, сообщили в пресс-службе администрации.

Четвертое место заняла «Зеленая Роща», которая стала аутсайдером прошлого рейтингового голосования. Следом идут парк имени XXII Партсъезда, сквер Орджоникидзе, аллея Грибоедова и площадь Обороны. Хуже всего голосовали за сквер первых строителей МЖК по улице Высоцкого.

Первое рейтинговое голосование за объекты, которые стоят в очереди на благоустройство, проводили во время президентских выборов 2018 года. В финальный список вошли четыре участка: набережная Исети (два отрезка), сквер у Оперного театра и Зеленая роща. Тогда больше всего голосов набрала набережная от Куйбышева до ЦПКиО.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, голосование, мэрия, берег, Исеть, набережная Исети, благоустройство, Екатеринбург
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