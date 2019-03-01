Сортировка мусора позволит екатеринбуржцам платить за ТКО меньше

Екатеринбуржцам рассказали, почему полезно сортировать мусор, и показали, как идет сам процесс. Жители дома на Чайковского вдохновились идеей еще раньше и уже заключили договор на раздельный сбор мусора. «Пока у нас еще не привезен этот пластик [имеется в виду контейнер для сбора — прим. ЕТВ], но обещают поставить. Мы будем отдельно собирать пластик, твердые бытовые отходы и крупногабаритный мусор», — рассказывает председатель ТСЖ дома на Чайковского Татьяна Изместьева.

Кроме екатеринбуржцев, которые обитают на улице Чайковского, уже два года сортируют мусор жители Родонитовой. Такой подход помогает коммунальщикам превращать отходы в доходы. Мусор разделяют специальные машины. Содержимое пакетов вытряхивают, потом это попадает в барабан, в котором очищается от песка. После барабана все отходы поступают на линию сортировки. Там отбирают те, которые еще пригодятся для производства изделий из пластика, упаковок, пленок или бутылок. Ненужный мусор прессуют и увозят на свалку. Подробнее о том, как сортируют отходы, в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга»: