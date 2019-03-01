Сортировка мусора позволит екатеринбуржцам платить за ТКО меньше
Екатеринбуржцам рассказали, почему полезно сортировать мусор, и показали, как идет сам процесс. Жители дома на Чайковского вдохновились идеей еще раньше и уже заключили договор на раздельный сбор мусора. «Пока у нас еще не привезен этот пластик [имеется в виду контейнер для сбора — прим. ЕТВ], но обещают поставить. Мы будем отдельно собирать пластик, твердые бытовые отходы и крупногабаритный мусор», — рассказывает председатель ТСЖ дома на Чайковского Татьяна Изместьева.
Кроме екатеринбуржцев, которые обитают на улице Чайковского, уже два года сортируют мусор жители Родонитовой. Такой подход помогает коммунальщикам превращать отходы в доходы. Мусор разделяют специальные машины. Содержимое пакетов вытряхивают, потом это попадает в барабан, в котором очищается от песка. После барабана все отходы поступают на линию сортировки. Там отбирают те, которые еще пригодятся для производства изделий из пластика, упаковок, пленок или бутылок. Ненужный мусор прессуют и увозят на свалку. Подробнее о том, как сортируют отходы, в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга»:
Должны появиться 12 мусоросортировочных станций с мощностями в 400 тысяч тонн обработки по году.
Максимальных показателей по переработке планируют добиться через четыре года. Масштабная сортировка позволит уменьшить тарифы на вывоз мусора.
Напомним, вчера губернатор Свердловской области высказался насчет тарифов, которые установили вместе со стартом мусорной реформы 1 января 2019 года. Глава региона поручил правительству выяснить, можно ли платить за утилизацию отходов меньше.