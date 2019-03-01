Следственный комитет назвал оползень причиной гибели группы Дятлова
11:45, 01 Март 2019
В расследовании 2015 года трагедию объяснили неудачным местом для ночевки.
Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла из-за недостаточной подготовки участников. К такому выводу пришли следователи в 2015 году, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на документы. У туристов не было нужного снаряжения и карты местности, поэтому они шли практически наугад. Главной ошибкой группы признали выбор места для ночевки на склоне горы.
В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в районе трагедии прошел циклон. В течение десяти часов продолжался сильный снегопад с ветром до 30 метров в секунду. По мнению следователей, туристов из палатки выгнал снежный оползень. Участники похода испугались и побежали вниз по склону горы, к лесу.
Они сумели добраться до опушки леса и даже разжечь небольшой костер. Возле него оставили Дорошенко и Кривонищенко, которые были одеты хуже всех. Они не смогли поддерживать огонь и замерзли. Группа, возглавляемая самим Дятловым, попыталась пройти через ураганный ветер к заваленной палатке, где остались продукты и одежда, но не рассчитали свои силы. А третья группа добралась до перешейка в поисках убежища, но провалилась под снег. Там они погибли от удушья и полученных при падении травм.
Генеральная прокуратура России возобновила расследование гибели группы Дятлова в 1959 году. В марте специалисты вылетят на место трагедии и будут уточнять хронологию событий ночи 60-летней давности.
Средство от бессонницы
«Если работа мешает хоккею, надо менять работу», — уверены игроки Ночной хоккейной лиги.
Читайте также:
Генпрокуратура будет искать улики на перевале Дятлова в марте
Телеканал Discovery снимет фильм о гибели туристов на перевале Дятлова
Прокуратура выдавила конспирологию из дела о гибели группы Дятлова
Шведы вычеркнули лавину из списка причин гибели группы Дятлова
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
Главные новости Екатеринбурга 01.03.2019
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.