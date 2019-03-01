Следственный комитет назвал оползень причиной гибели группы Дятлова 

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла из-за недостаточной подготовки участников. К такому выводу пришли следователи в 2015 году , пишет « Московский комсомолец» со ссылкой на документы. У туристов не было нужного снаряжения и карты местности , поэтому они шли практически наугад. Главной ошибкой группы признали выбор места для ночевки на склоне горы.





В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в районе трагедии прошел циклон. В течение десяти часов продолжался сильный снегопад с ветром до 30 метров в секунду. По мнению следователей , туристов из палатки выгнал снежный оползень. Участники похода испугались и побежали вниз по склону горы , к лесу.





Они сумели добраться до опушки леса и даже разжечь небольшой костер. Возле него оставили Дорошенко и Кривонищенко , которые были одеты хуже всех. Они не смогли поддерживать огонь и замерзли. Группа , возглавляемая самим Дятловым , попыталась пройти через ураганный ветер к заваленной палатке , где остались продукты и одежда , но не рассчитали свои силы. А третья группа добралась до перешейка в поисках убежища , но провалилась под снег. Там они погибли от удушья и полученных при падении травм.



