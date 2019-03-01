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На Урале водители грузовиков заплатили 6,8 миллиона за ямы на дорогах

11:39, 01 Март 2019
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Фото: pixabay
Автомобилисты нарушали весовые нормы на федеральных трассах.

Свердловские автомобилисты заплатили 6,8 миллиона рублей за ямы на дорогах. За 2018 году ФКУ «Уралуправтодор» направил 338 требований о взыскании денег с водителей большегрузов. Они перевозили крупногабаритные вещи без специального разрешения и нарушали весовые нормы, рассказали ЕТВ в пресс-службе «Уралуправтодора».

Часть нарушителей отдала добровольно 1,9 миллиона рублей. Оставшиеся любители грузовиков заплатили деньги через суд. С начала 2019 году в «Уралуправтодоре» уже подготовили 97 исков к перевозчикам тяжеловесных грузов.

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«Если работа мешает хоккею, надо менять работу», — уверены игроки Ночной хоккейной лиги.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, трасса , дороги, Уралуправтодор, штраф, автомобиль, машина, Свердловская область , Екатеринбург
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