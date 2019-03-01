На Урале водители грузовиков заплатили 6,8 миллиона за ямы на дорогах
11:39, 01 Март 2019
Автомобилисты нарушали весовые нормы на федеральных трассах.
Свердловские автомобилисты заплатили 6,8 миллиона рублей за ямы на дорогах. За 2018 году ФКУ «Уралуправтодор» направил 338 требований о взыскании денег с водителей большегрузов. Они перевозили крупногабаритные вещи без специального разрешения и нарушали весовые нормы, рассказали ЕТВ в пресс-службе «Уралуправтодора».
Часть нарушителей отдала добровольно 1,9 миллиона рублей. Оставшиеся любители грузовиков заплатили деньги через суд. С начала 2019 году в «Уралуправтодоре» уже подготовили 97 исков к перевозчикам тяжеловесных грузов.
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