На Урале водители грузовиков заплатили 6,8 миллиона за ямы на дорогах

Свердловские автомобилисты заплатили 6,8 миллиона рублей за ямы на дорогах. За 2018 году ФКУ «Уралуправтодор» направил 338 требований о взыскании денег с водителей большегрузов. Они перевозили крупногабаритные вещи без специального разрешения и нарушали весовые нормы, рассказали ЕТВ в пресс-службе «Уралуправтодора».

Часть нарушителей отдала добровольно 1,9 миллиона рублей. Оставшиеся любители грузовиков заплатили деньги через суд. С начала 2019 году в «Уралуправтодоре» уже подготовили 97 исков к перевозчикам тяжеловесных грузов.