Минприроды отдаст защитные леса Березовского под лесозаготовки 

В 2018 году в Березовском уже вырубили 1,5 тысячи деревьев, чтобы компания «СтройСервис НТ» смогла проложить велодорожку. Работы должны закончить в 2019 году. Недавно скандал с вырубкой рощи разыгрался в Академическом микрорайоне Екатеринбурга. Застройщик начал вырубать березы в середине марта. Жители окрестных домов выходили на митинги и подавали жалобы в различные инстанции. Помешать строительству не смогли, так как участок был выделен под застройку САИЖК.