Минприроды отдаст защитные леса Березовского под лесозаготовки
Министерство природы Свердловской планирует отдать под лесозаготовки защитные леса вокруг Березовского. На участках Мостовское, Монетный, Старопышминский и Сарапульский будет работать компания «Лестех». Документ о согласовании проекта опубликовал в соцсетях редактор газеты «Березовский рабочий» Сергей Стуков. Под вырубку также отдадут участки Алапаевского, Кушвинского и Байкаловского лесничеств общей сложностью 220 тысяч гектаров. В аренду предприятию территории передадут без общественных слушаний.
В 2018 году в Березовском уже вырубили 1,5 тысячи деревьев, чтобы компания «СтройСервис НТ» смогла проложить велодорожку. Работы должны закончить в 2019 году. Недавно скандал с вырубкой рощи разыгрался в Академическом микрорайоне Екатеринбурга. Застройщик начал вырубать березы в середине марта. Жители окрестных домов выходили на митинги и подавали жалобы в различные инстанции. Помешать строительству не смогли, так как участок был выделен под застройку САИЖК.