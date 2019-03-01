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Минприроды отдаст защитные леса Березовского под лесозаготовки 

14:13, 01 Март 2019
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Фото: pixabay
Ради инвестиционного проекта компании «Лестех» вырубят 220 гектаров дерева.

Министерство природы Свердловской планирует отдать под лесозаготовки защитные леса вокруг Березовского. На участках Мостовское, Монетный, Старопышминский и Сарапульский будет работать компания «Лестех». Документ о согласовании проекта опубликовал в соцсетях редактор газеты «Березовский рабочий» Сергей Стуков. Под вырубку также отдадут участки Алапаевского, Кушвинского и Байкаловского лесничеств общей сложностью 220 тысяч гектаров. В аренду предприятию территории передадут без общественных слушаний.

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В 2018 году в Березовском уже вырубили 1,5 тысячи деревьев, чтобы компания «СтройСервис НТ» смогла проложить велодорожку. Работы должны закончить в 2019 году. Недавно скандал с вырубкой рощи разыгрался в Академическом микрорайоне Екатеринбурга. Застройщик начал вырубать березы в середине марта. Жители окрестных домов выходили на митинги и подавали жалобы в различные инстанции. Помешать строительству не смогли, так как участок был выделен под застройку САИЖК.

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, лес, Березовский, Екатеринбург, Свердловская область
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