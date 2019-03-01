Куйвашев присмотрелся к спортивной деревне Универсиады в Красноярске

Губернатор Евгений Куйвашев и министр спорта Павел Колобков осмотрели спортивную деревню Универсиады в Красноярске. «Появились новые идеи и задумки», — сообщил глава региона в соцсетях. Универсиада будет проходить с о 2 по 12 марта. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Представители Свердловской области в составе сборной России будут представлять пять видов спорта: сноуборд, шорт-трек, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, биатлон. Всего — 11 человек.

Екатеринбург вступает в борьбу за проведение соревнований в 2023 году. Заявку уже отправили в Международную федерацию студенческого спорта (FISU). К приезду комиссии Екатеринбургу предстоит подготовить заявочную книгу. После того, как инспекторы посетят всех участников борьбы, 1–2 июля федерация выберет победителя в Неаполе.