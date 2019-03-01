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Куйвашев присмотрелся к спортивной деревне Универсиады в Красноярске

12:08, 01 Март 2019
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Фото: департамент информполитики региона
Екатеринбург претендует на проведение соревнований в 2023 году.

Губернатор Евгений Куйвашев и министр спорта Павел Колобков осмотрели спортивную деревню Универсиады в Красноярске. «Появились новые идеи и задумки», — сообщил глава региона в соцсетях. Универсиада будет проходить с о 2 по 12 марта. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Представители Свердловской области в составе сборной России будут представлять пять видов спорта: сноуборд, шорт-трек, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, биатлон. Всего — 11 человек.

Екатеринбург вступает в борьбу за проведение соревнований в 2023 году. Заявку уже отправили в Международную федерацию студенческого спорта (FISU). К приезду комиссии Екатеринбургу предстоит подготовить заявочную книгу. После того, как инспекторы посетят всех участников борьбы, 1–2 июля федерация выберет победителя в Неаполе.

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Сегодня в Красноярске. Завтра здесь начнется зимняя Универсиада. Вместе с министром спорта РФ Павлом Колобковым мы осмотрели новые спортивные объекты — деревню Универсиады, кластер «Сопка», комплекс «Академия Биатлона». Я стараюсь знакомиться с опытом городов, которые принимают крупные международные мероприятия: это полезно для Екатеринбурга, где каждый год проходят форумы, выставки, спортивные соревнования, международные встречи на очень высоком уровне. Появились новые идеи и задумки. Я в свою очередь рассказал коллегам про наш опыт и наши спортивные объекты. В Красноярске, к слову, выступают и свердловские спортсмены: восемь девушек и три юноши, которые будут представлять Россию в пяти видах спорта. Будем болеть за них!

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Универсиада, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Куйвашев
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