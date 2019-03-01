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Екатеринбуржец отсудил у туроператора 180 тысяч рублей

16:14, 01 Март 2019
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Фото: pixabay
Компания, у которой мужчина купил путевку в ОАЭ, обанкротилась и отказалась возвращать деньги.

Житель Екатеринбурга вернул деньги за уплаченную путевку в двойном размере. В мае 2018 года мужчина приобрел путевку в ООО «Панорама Тур» в ОАЭ с вылетом 25 июля. Но отпуск не состоялся, поскольку 3 июля туроператор аннулировал все туры, позднее компанию исключили из общего реестра.

Екатеринбуржец потребовал, чтобы ему вернули деньги, но этого не последовало. Тогда мужчина обратился к правозащитникам, те в его интересах подали иск в Ленинский суд. Организация попросила взыскать с ответчиков — ООО «Панорама Тур», СПАО «Ингосстрах», ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» — около полумиллиона рублей.

Требования удовлетворили частично. С ответчика ООО «Панорама Тур» в пользу истца взыскали уплаченную по договору 71 тысячу, неустойку в таком же размере, компенсацию морального вреда в три тысячи и штраф — 36 тысяч. Всего — 182 тысячи рублей. А процессуальному истцу — ОО «Защита прав потребителей туристических услуг» — присудили лишь 36 тысяч рублей. Жалоба ответчика в вышестоящую инстанцию успеха не возымела, рассказали ЕТВ Свердловском областном суде.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, туроператор, отдых , Свердловская область , Екатеринбург
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