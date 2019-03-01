Екатеринбуржец отсудил у туроператора 180 тысяч рублей

Житель Екатеринбурга вернул деньги за уплаченную путевку в двойном размере. В мае 2018 года мужчина приобрел путевку в ООО «Панорама Тур» в ОАЭ с вылетом 25 июля. Но отпуск не состоялся, поскольку 3 июля туроператор аннулировал все туры, позднее компанию исключили из общего реестра.

Екатеринбуржец потребовал, чтобы ему вернули деньги, но этого не последовало. Тогда мужчина обратился к правозащитникам, те в его интересах подали иск в Ленинский суд. Организация попросила взыскать с ответчиков — ООО «Панорама Тур», СПАО «Ингосстрах», ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» — около полумиллиона рублей.

Требования удовлетворили частично. С ответчика ООО «Панорама Тур» в пользу истца взыскали уплаченную по договору 71 тысячу, неустойку в таком же размере, компенсацию морального вреда в три тысячи и штраф — 36 тысяч. Всего — 182 тысячи рублей. А процессуальному истцу — ОО «Защита прав потребителей туристических услуг» — присудили лишь 36 тысяч рублей. Жалоба ответчика в вышестоящую инстанцию успеха не возымела, рассказали ЕТВ Свердловском областном суде.