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Екатеринбуржец накопил 61 штраф ГИБДД и остался без иномарки

10:24, 01 Март 2019
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Фото: wikipedia
Мужчина нарушил правила дорожного движения на 64 тысячи рублей.

Приставы арестовали у екатеринбуржца автомобиль Toyota Camry за долги. Мужчина накопил 61 штраф ГИБДД на 64 тысячи рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Кроме того, на счету екатеринбуржца были долги по налогам на 80 тысяч рублей и штрафы за самовольное изъятие земли на 150 тысяч рублей.

Жителю уральской столицы запретили путешествовать за границей, регистрировать имущество и в итоге арестовали иномарку. Мужчина испугался и нашел 366 тысяч рублей, чтобы погасить долги.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, штраф, долги, приставы, УФССП по Свердловской области, автомобиль, арест
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