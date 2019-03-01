Екатеринбуржец накопил 61 штраф ГИБДД и остался без иномарки
10:24, 01 Март 2019
Мужчина нарушил правила дорожного движения на 64 тысячи рублей.
Приставы арестовали у екатеринбуржца автомобиль Toyota Camry за долги. Мужчина накопил 61 штраф ГИБДД на 64 тысячи рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Кроме того, на счету екатеринбуржца были долги по налогам на 80 тысяч рублей и штрафы за самовольное изъятие земли на 150 тысяч рублей.
Жителю уральской столицы запретили путешествовать за границей, регистрировать имущество и в итоге арестовали иномарку. Мужчина испугался и нашел 366 тысяч рублей, чтобы погасить долги.
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