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Екатеринбуржцы украли 48 миллионов, организовав «финансовую пирамиду»

18:28, 01 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Двое мужчин помогали оформлять кредиты и обещали вложить деньги в прибыльное дело.

В 2012 году житель Екатеринбурга его сообщник работали в офисе компании «НК «ВИРА» и предлагали клиентам помощь в оформлении кредитов. Чтобы банки одобрили крупную сумму, они «трудоустраивали» людей в подконтрольную фирму. Те получали деньги и приносили их мошенникам, чтобы вложить их в прибыльный проект. Клиенты также получали расписку, по которой их кредиты обязались погасить. В фирме также действовала акция «приведи друга». За это клиенты получали денежное вознаграждение.

За два года двое мужчин смогли обмануть 19 банков и получить с них 47,9 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Обоих обвинили в мошенничестве. Организатора приговорили к шести годам лишения свободы за дополнительную кражу 400 тысяч. А его помощник, признавший вину, отправится в колонию на три года.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , мошенничество, деньги, прокуратура
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