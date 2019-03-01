Екатеринбуржцы украли 48 миллионов, организовав «финансовую пирамиду»

В 2012 году житель Екатеринбурга его сообщник работали в офисе компании «НК «ВИРА» и предлагали клиентам помощь в оформлении кредитов. Чтобы банки одобрили крупную сумму, они «трудоустраивали» людей в подконтрольную фирму. Те получали деньги и приносили их мошенникам, чтобы вложить их в прибыльный проект. Клиенты также получали расписку, по которой их кредиты обязались погасить. В фирме также действовала акция «приведи друга». За это клиенты получали денежное вознаграждение.

За два года двое мужчин смогли обмануть 19 банков и получить с них 47,9 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Обоих обвинили в мошенничестве. Организатора приговорили к шести годам лишения свободы за дополнительную кражу 400 тысяч. А его помощник, признавший вину, отправится в колонию на три года.