В Екатеринбурге отметили 15-летие семизначных телефонных номеров

В Екатеринбурге отметили 15 лет с перехода на семизначные телефонные номера. Запас шестизначных цифр у стационарных телефонов был исчерпан в 2003 году. Специалисты «Уралсвязьинформа» год модернизировали транзитные станции, прокладывали волоконно-оптический кабель для связи между ними, монтировали аналоговые телефонные станции и обновили телефонные сети.

Схему организации связи в Екатеринбурге смогли изменить 28 февраля 2004 года, сообщили в пресс-службе «Ростелекома». К шестизначным номерам абонентов добавилась еще одна цифра: для северной части города «3», для южной — «2». До этого момента семизначную нумерацию использовали только в Москве и Санкт-Петербурге. Через год на семизначные номера перешли Пермь и Челябинск.