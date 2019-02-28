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В Екатеринбурге отметили 15-летие семизначных телефонных номеров

12:34, 28 Февраль 2019
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Внутренности телефонной станции сейчас
Фото: ЕТВ
За одну ночь в 2004 году у абонентов появилась дополнительная тройка или двойка.

В Екатеринбурге отметили 15 лет с перехода на семизначные телефонные номера. Запас шестизначных цифр у стационарных телефонов был исчерпан в 2003 году. Специалисты «Уралсвязьинформа» год модернизировали транзитные станции, прокладывали волоконно-оптический кабель для связи между ними, монтировали аналоговые телефонные станции и обновили телефонные сети.

Схему организации связи в Екатеринбурге смогли изменить 28 февраля 2004 года, сообщили в пресс-службе «Ростелекома». К шестизначным номерам абонентов добавилась еще одна цифра: для северной части города «3», для южной — «2». До этого момента семизначную нумерацию использовали только в Москве и Санкт-Петербурге. Через год на семизначные номера перешли Пермь и Челябинск.

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Семизначный юбилей

Видео: «Главные новости Екатеринбурга»

Сейчас со стационарных телефонов в Екатеринбурге совершают 220 тысяч звонков ежедневно. Жители общаются между собой от трех до пяти минут. Как на Среднем Урале появилась телефонная связь, читайте здесь.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, телефон, номер, связь, Ростелеком
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