Уральское химпроизводство получило 1,8 миллиарда инвестиций

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На эти деньги предприятие наладит производство химической продукции для литейной промышленности. « К моменту завершения срока действия специального инвестиционного контракта в 2025 году предприятие уплатит в бюджеты всех уровней свыше 730 миллионов рублей налогов , будут созданы новые высокопроизводительные рабочие места», — сообщил профильный министр Сергей Пересторонин.





« Уралхимпласт» будет реализовать программы импортозамещения.

ПредприятиеУралхимпласт — Хюттенес Альбертус» получит 1,8 миллиарда от регионального минпромнауки. Правительство заключило с заводом специальный инвестиционный контрактрассказали ЕТВ в департаменте информполитики Свердловской области. Проект рассчитан на семь лет.