Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Уральское химпроизводство получило 1,8 миллиарда инвестиций

08:45, 28 Февраль 2019
laboratory-2815641_1280.jpg
Фото: pixabay
Минпромнауки Свердловской области вложится в тагильский завод.
Предприятие «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» получит 1,8 миллиарда от регионального минпромнауки. Правительство заключило с заводом специальный инвестиционный контракт, рассказали ЕТВ в департаменте информполитики Свердловской области. Проект рассчитан на семь лет.

На эти деньги предприятие наладит производство химической продукции для литейной промышленности. «К моменту завершения срока действия специального инвестиционного контракта в 2025 году предприятие уплатит в бюджеты всех уровней свыше 730 миллионов рублей налогов, будут созданы новые высокопроизводительные рабочие места», — сообщил профильный министр Сергей Пересторонин.

«Уралхимпласт» будет реализовать программы импортозамещения.
Екатеринбург другими глазами: «Русская грамматика сложнее китайской»
Гуань Хунянь из Поднебесной признается в любви уральской столице, но отвергает местное метро.
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «Уральское химпроизводство получило 1,8 миллиарда инвестиций»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, Нижний Тагил, Свердловская область
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
22 марта в 12:30
С Иван Абрамов
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 27.02.2019
Главные новости Екатеринбурга 27.02.2019
От Надежды Марковой
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.