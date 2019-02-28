Уральское химпроизводство получило 1,8 миллиарда инвестиций
08:45, 28 Февраль 2019
Минпромнауки Свердловской области вложится в тагильский завод.
Предприятие «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» получит 1,8 миллиарда от регионального минпромнауки. Правительство заключило с заводом специальный инвестиционный контракт, рассказали ЕТВ в департаменте информполитики Свердловской области. Проект рассчитан на семь лет.
На эти деньги предприятие наладит производство химической продукции для литейной промышленности. «К моменту завершения срока действия специального инвестиционного контракта в 2025 году предприятие уплатит в бюджеты всех уровней свыше 730 миллионов рублей налогов, будут созданы новые высокопроизводительные рабочие места», — сообщил профильный министр Сергей Пересторонин.
«Уралхимпласт» будет реализовать программы импортозамещения.
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