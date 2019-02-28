Свердловский автосервис заставили оплатить 200 штрафов ГИБДД
10:04, 28 Февраль 2019
Сотрудники фирмы постоянно превышали скорость.
Сотрудникам екатеринбургского автосервиса выписали 196 штрафов ГИБДД за превышение скорости. Общая сумма их долга составила 130 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. После беседы с приставами, фирма испугалась последствий и полностью оплатила свой долг.
Житель Каменска-Уральского тоже не хотел выплачивать свои 20 штрафов на сумму 19,3 тысячи рублей. Но когда ему запретили выезжать за границу, деньги сразу нашлись. За один месяц 2019 года приставы запретили покидать России 16 тысяч свердловчанам. Их общий долг составил три миллиарда рублей. Малая часть должников испугалась ограничений, поэтому 600 человек сразу же нашли деньги. Они погасили 74 миллиона рублей долгов.
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