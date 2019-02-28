Свердловчанин остался без пилы и трактора из-за шести поваленных берез

Житель Нижнесергинского района спилил шесть берез на территории Михайловского лесничества. Через пару дней вернулся за деревьями на тракторе и увез их покупателю. Лесничие заметили пеньки и обратились в полицию. За незаконную рубку мужчине назначили 240 часов обязательных работ и конфисковали орудия преступления — бензопилу и трактор, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Незаконная вырубка в поселке Шаля закончилась трагедией для предпринимателя. Мужчины не просчитали траекторию падания деревьев, а когда стали разгребать завал, придавили березой своего помощника. Он скончался на месте.