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Свердловчанин остался без пилы и трактора из-за шести поваленных берез

09:29, 28 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Мужчина орудовал на территории лесничества.

Житель Нижнесергинского района спилил шесть берез на территории Михайловского лесничества. Через пару дней вернулся за деревьями на тракторе и увез их покупателю. Лесничие заметили пеньки и обратились в полицию. За незаконную рубку мужчине назначили 240 часов обязательных работ и конфисковали орудия преступления — бензопилу и трактор, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Незаконная вырубка в поселке Шаля закончилась трагедией для предпринимателя. Мужчины не просчитали траекторию падания деревьев, а когда стали разгребать завал, придавили березой своего помощника. Он скончался на месте.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, деревья, пила, лесоруб, Свердловская область
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