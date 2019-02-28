Куйвашев предложил снизить тарифы на вывоз мусора
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству области разобраться, можно ли снизить плату за вывоз мусора. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, который встретился с губернатором, заявил, что в ближайшее время правительство разберется с этим вопросом и доложит Евгению Куйвашеву о результатах. Глава региона также потребовал, чтобы обещанные контейнерные площадки ставили поскорее и оснащали их современными контейнерами.
Мусорная реформа, которая началась с 1 января, должна улучшить экологическую обстановку. В тариф на вывоз ТКО заложена инвестиционная составляющая: процент, который направят на строительство мусороперерабатывающих заводов. Из чего состоит тариф и почему он такой, читайте здесь.