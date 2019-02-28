Екатеринбурженке вернут 914 тысяч за пожар в доме

Екатеринбурженке выплатят 914 тысяч рублей за пожар в доме. В июле 2017 года специалисты «Всероссийского добровольного пожарного общества» проверили помещение и сказали, что вентиляция и дымовые каналы находятся в безопасном состоянии. Но в этом же году дом загорелся сам из-за отсутствия разделки. Кировский районный суд Екатеринбурга обвинил хозяйку дома в нарушении требований пожарной безопасности.

Женщина подала претензию в ВДПО, но ее проигнорировали, сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда. Тогда екатеринбурженка обратилась в Кировский районный суд, который отказал ей.

Владелица дома обжаловала решение в Свердловском областном суде. Вторая инстанция заставила пожарное общество возместить женщине 914 тысяч рублей ущерба, морального вреда, расходы на услуги эксперта и юриста, госпошлину и штраф.