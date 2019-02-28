Мигранта, спасшего из огня троих детей, лишили жилья в Екатеринбурге

Суд выселил из екатеринбургской квартиры Геворга Аветисяна, которого в январе наградили огнетушителем за спасение троих детей из горящего дома. Такое решение судебная коллегия вынесла после проверки прокуратуры, в которую обратились жильцы дома по улице Советских женщин, 39. Они пожаловались, что в квартире № 1, которую самовольно присоединили ко второй, незаконно проживают люди.

Прокуратура выяснила, что Геворг Аветисян, который обитает в квартире с женой и детьми, не имеет российское гражданство и прописку в Екатеринбурге. Кроме того, квартира принадлежала предприятию «Свердлесшмаш», на котором раньше работал дедушка жены Аветисяна, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Сейчас жилье находится в муниципальной собственности.