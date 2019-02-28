Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Мигранта, спасшего из огня троих детей, лишили жилья в Екатеринбурге

13:55, 28 Февраль 2019
gevorg.JPG
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Сначала Геворга Аветисяна отблагодарили огнетушителем, а теперь оставили без квартиры.

Суд выселил из екатеринбургской квартиры Геворга Аветисяна, которого в январе наградили огнетушителем за спасение троих детей из горящего дома. Такое решение судебная коллегия вынесла после проверки прокуратуры, в которую обратились жильцы дома по улице Советских женщин, 39. Они пожаловались, что в квартире № 1, которую самовольно присоединили ко второй, незаконно проживают люди.

Прокуратура выяснила, что Геворг Аветисян, который обитает в квартире с женой и детьми, не имеет российское гражданство и прописку в Екатеринбурге. Кроме того, квартира принадлежала предприятию «Свердлесшмаш», на котором раньше работал дедушка жены Аветисяна, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Сейчас жилье находится в муниципальной собственности.

Екатеринбург другими глазами: «Русская грамматика сложнее китайской»
Гуань Хунянь из Поднебесной признается в любви уральской столице, но отвергает местное метро.

Супруга Геворга Аветисяна подала заявление, чтобы оформить договор социального найма на помещение, но ей отказали, потому что муж является гражданином Армении и не имеет постоянной регистрации в Екатеринбурге. Поэтому семья не смогла заключить договор социального найма на квартиру в доме по улице Советских женщин, 39.

Напомним, в январе этого года Геворг Аветисян спас из огня двух девочек и мальчика. Он шел мимо дома на Депутатской и увидел в окнах детей, которые махали руками. Мужчина разбил стекло и вытащил ребят из огня. МЧС поблагодарила мужчину за смелость и отвагу, наградив его огнетушителем.

Высокинский заставил квартальных поглядывать на крыши
Наблюдение усилили после схода льдины на бабушку. 
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Мигранта, спасшего из огня троих детей, лишили жилья в Екатеринбурге»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, Администрация Екатеринбурга, спасение, квартира, имущество, мигранты
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
22 марта в 12:30
С Иван Абрамов
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 27.02.2019
Главные новости Екатеринбурга 27.02.2019
От Надежды Марковой
Шаурма живет три года
Шаурма живет три года
Есть ли у киосков в Екатеринбурге шанс выжить и что произойдет с ними в недалеком будущем.