Мигранта, спасшего из огня троих детей, лишили жилья в Екатеринбурге
Суд выселил из екатеринбургской квартиры Геворга Аветисяна, которого в январе наградили огнетушителем за спасение троих детей из горящего дома. Такое решение судебная коллегия вынесла после проверки прокуратуры, в которую обратились жильцы дома по улице Советских женщин, 39. Они пожаловались, что в квартире № 1, которую самовольно присоединили ко второй, незаконно проживают люди.
Прокуратура выяснила, что Геворг Аветисян, который обитает в квартире с женой и детьми, не имеет российское гражданство и прописку в Екатеринбурге. Кроме того, квартира принадлежала предприятию «Свердлесшмаш», на котором раньше работал дедушка жены Аветисяна, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Сейчас жилье находится в муниципальной собственности.
Супруга Геворга Аветисяна подала заявление, чтобы оформить договор социального найма на помещение, но ей отказали, потому что муж является гражданином Армении и не имеет постоянной регистрации в Екатеринбурге. Поэтому семья не смогла заключить договор социального найма на квартиру в доме по улице Советских женщин, 39.
Напомним, в январе этого года Геворг Аветисян спас из огня двух девочек и мальчика. Он шел мимо дома на Депутатской и увидел в окнах детей, которые махали руками. Мужчина разбил стекло и вытащил ребят из огня. МЧС поблагодарила мужчину за смелость и отвагу, наградив его огнетушителем.