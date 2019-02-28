Депутаты Нижнего Тагила вступились за больницу Владислава Тетюхина

Депутаты сошлись во мнении, что центр необходимо спасать, но также вспомнили, что госпиталь якобы зарегистрирован в офшоре. Алексей Щелкунов назвал это спекуляцией и объяснил, что в проекте функционируют две организации: Госпиталь восстановительно-инновационных технологий и Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. Кроме того, есть соглашение со свердловским правительством, по которому 1,2 миллиарда «трансформируется в долю участия в акционерном капитале госпиталя ВИТ». У ВИТ несколько участников, в том числе на Кипре. Но Кипр не входит в перечень государственных территорий, предоставляющих льготный налоговый режим, объяснил Щелкунов.

Ранее ЕТВ писал о том, что сотрудники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра попросили помощи у губернатора Евгения Куйвашева. До этого мы публиковали ответ пресс-службы минздрава, которая утверждала, что квоты для клиники не отменят. Кроме того, в пресс-службе отметили, что финансирование не уменьшилось. Эти заявления шли вразрез со словами Владислава Тетюхина и Алексея Щелкунова.

Подробнее о клинике Тетюхина вы можете прочитать в материале ЕТВ. Также Владислав Валентинович приходил к нам в программу «Сумма мнений», где рассказал, почему вложил деньги в неприбыльное дело.