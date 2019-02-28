Депутаты Нижнего Тагила вступились за больницу Владислава Тетюхина
Гордума Нижнего Тагила обсудила дальнейшую судьбу Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, который, по мнению основателя больницы Владислава Тетюхина, «планомерно уничтожают». Чтобы сохранить клинику, депутаты решили обратиться в региональный минздрав и пригласить на следующее заседание гордумы министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, пишет «Тагил Сити».
Директор лечебно-реабилитационного центра Алексей Щелкунов рассказал депутатам, что на 2019 год клинике выделили на 28,1% квот меньше, чем в 2018-м. «За первые два месяца мы закрываем примерно тысячу госпитализаций. Если иметь ввиду, что выделено три с половиной тысячи, то по истечении трех с половиной месяцев нам нужно будет принимать решение», — заявил директор центра. Самый вероятный выход из ситуации — закрыть больницу Тетюхина, потому что, как ранее говорил сам основатель клиники в интервью ЕАН, коммерческие операции составляют всего 2%.
Депутаты сошлись во мнении, что центр необходимо спасать, но также вспомнили, что госпиталь якобы зарегистрирован в офшоре. Алексей Щелкунов назвал это спекуляцией и объяснил, что в проекте функционируют две организации: Госпиталь восстановительно-инновационных технологий и Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. Кроме того, есть соглашение со свердловским правительством, по которому 1,2 миллиарда «трансформируется в долю участия в акционерном капитале госпиталя ВИТ». У ВИТ несколько участников, в том числе на Кипре. Но Кипр не входит в перечень государственных территорий, предоставляющих льготный налоговый режим, объяснил Щелкунов.
Ранее ЕТВ писал о том, что сотрудники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра попросили помощи у губернатора Евгения Куйвашева. До этого мы публиковали ответ пресс-службы минздрава, которая утверждала, что квоты для клиники не отменят. Кроме того, в пресс-службе отметили, что финансирование не уменьшилось. Эти заявления шли вразрез со словами Владислава Тетюхина и Алексея Щелкунова.
Подробнее о клинике Тетюхина вы можете прочитать в материале ЕТВ. Также Владислав Валентинович приходил к нам в программу «Сумма мнений», где рассказал, почему вложил деньги в неприбыльное дело.