Цены на коттеджи в Екатеринбурге выросли на 30%
11:53, 28 Февраль 2019
Средняя стоимость особняков составила 10 миллионов рублей.
Цены на коттеджи в Екатеринбурге за год выросли до 10,8 миллиона рублей. Больше всего подорожали особняки на ВИЗе и Совхозном. Там цены взлетели на 29% — до 12 миллионов рублей, выяснили аналитики N1.ru. Среди популярных загородных направлений быстрый рост цен заметили в Верхнем Дуброво, Сысерти и Среднеуральске.
А селе Патруши, которое било ценовые рекорды в прошлом году, все элитные дома успели продать. Сейчас стоимость коттеджей там сравнялась с Коптяками — 14 миллионов рублей. Общее число загородных домов в Екатеринбурге и окрестностях за год увеличилось на 20%.
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