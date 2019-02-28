Цены на коттеджи в Екатеринбурге выросли на 30%

Цены на коттеджи в Екатеринбурге за год выросли до 10,8 миллиона рублей. Больше всего подорожали особняки на ВИЗе и Совхозном. Там цены взлетели на 29% — до 12 миллионов рублей, выяснили аналитики N1.ru. Среди популярных загородных направлений быстрый рост цен заметили в Верхнем Дуброво, Сысерти и Среднеуральске.

А селе Патруши, которое било ценовые рекорды в прошлом году, все элитные дома успели продать. Сейчас стоимость коттеджей там сравнялась с Коптяками — 14 миллионов рублей. Общее число загородных домов в Екатеринбурге и окрестностях за год увеличилось на 20%.

