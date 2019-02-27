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В Свердловской области нашли тысячу километров бесхозных газовых труб

10:47, 27 Февраль 2019
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Фото: wikimedia
Через месяц их попытаются передать в муниципальную собственность.

В Свердловской области нашли тысячу километров газовых сетей с неизвестными собственниками, сообщил глава регионального ростехнадзора Вадим Ткаченко на заседании антитеррористической комиссии. Из-за этого ведомство не может контролировать их состояние и следить за безопасностью при использовании, сообщили в департаменте информполитики региона.

Губернатор Куйвашев поручил найти владельцев в течение месяца. Если ничего не выйдет, трубы признают бесхозными через суд. Тогда они перейдут в муниципальную собственность.

ЕТВ разобрался в газовом вопросе и ответили на самые частые вопросы, которые звучат на кухнях.

Брошенные заводы Урала. Обретение дворца
Скрытые цеха Уральского приборостроительного завода на набережной Городского пруда.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, губернатор, газ, Газовые сети, Свердловская область , Евгений Куйвашев
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