В Свердловской области нашли тысячу километров бесхозных газовых труб

В Свердловской области нашли тысячу километров газовых сетей с неизвестными собственниками, сообщил глава регионального ростехнадзора Вадим Ткаченко на заседании антитеррористической комиссии. Из-за этого ведомство не может контролировать их состояние и следить за безопасностью при использовании, сообщили в департаменте информполитики региона.

Губернатор Куйвашев поручил найти владельцев в течение месяца. Если ничего не выйдет, трубы признают бесхозными через суд. Тогда они перейдут в муниципальную собственность.

ЕТВ разобрался в газовом вопросе и ответили на самые частые вопросы, которые звучат на кухнях.

