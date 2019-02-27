В Свердловской области нашли тысячу километров бесхозных газовых труб
10:47, 27 Февраль 2019
Через месяц их попытаются передать в муниципальную собственность.
В Свердловской области нашли тысячу километров газовых сетей с неизвестными собственниками, сообщил глава регионального ростехнадзора Вадим Ткаченко на заседании антитеррористической комиссии. Из-за этого ведомство не может контролировать их состояние и следить за безопасностью при использовании, сообщили в департаменте информполитики региона.
Губернатор Куйвашев поручил найти владельцев в течение месяца. Если ничего не выйдет, трубы признают бесхозными через суд. Тогда они перейдут в муниципальную собственность.
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