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В Екатеринбурге за два месяца корь подхватили 35 человек

10:26, 27 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Прививки от заболевания поставили 13,5 тысячи жителей уральской столицы.

Заболевших корью в Екатеринбурге стало еще больше. Три недели назад их было 27, теперь же подтвердили 35 случаев. Из них 28 детей и семь взрослых, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

Чтобы обезопасить людей от кори, в Екатеринбурге ставят бесплатные прививки. На 25 февраля в уральской столице привили 13 569 человек. С 24 января вакцину можно поставить в будние дни до 20 часов и в субботу с девяти до 15 часов.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге зафиксировали всего пять заболевших корью. Из-за всплеска заболеваемости в этом году ввели ограничительные меры: в школы перестали пускать непривитых детей. Кроме того, медицинские работники выезжали в отдаленные районы. В середине февраля они привили 385 мигрантов на «Таганском ряду».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Роспотребнадзор Свердловской области, болезнь, медицина, корь, Екатеринбург
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