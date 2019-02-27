В Екатеринбурге за два месяца корь подхватили 35 человек

Заболевших корью в Екатеринбурге стало еще больше. Три недели назад их было 27, теперь же подтвердили 35 случаев. Из них 28 детей и семь взрослых, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

Чтобы обезопасить людей от кори, в Екатеринбурге ставят бесплатные прививки. На 25 февраля в уральской столице привили 13 569 человек. С 24 января вакцину можно поставить в будние дни до 20 часов и в субботу с девяти до 15 часов.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге зафиксировали всего пять заболевших корью. Из-за всплеска заболеваемости в этом году ввели ограничительные меры: в школы перестали пускать непривитых детей. Кроме того, медицинские работники выезжали в отдаленные районы. В середине февраля они привили 385 мигрантов на «Таганском ряду».