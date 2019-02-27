Самолет Azur Air сел в Кольцово из-за конфликта Индии и Пакистана

Самолет авиакомпании Azur Air, который летел в Краби из Санкт-Петербурга, приземлился в Кольцово. Пассажирам не удалось попасть на отдых из-за конфликта Индии и Пакистана, который разразился после того, как в штате Джамму и Кашмире террорист-смертник подорвал индийский конвой. Индия обвинила в теракте Исламабад. Сегодня, 27 февраля между двумя странами произошел воздушный бой, из-за чего Пакистан закрыл небо над собой.

Рейс Azur Air сел в Екатеринбурге в 15:26, сообщили ЕТВ в пресс-службе Кольцово. На борту находились 334 пассажира, 30 из них — дети. Пассажиров разместили в гостиницах и покормили.

Кроме того, в Екатеринбург направили еще один самолет, который летел по маршруту Москва — Фукуок. Он сел в Кольцово в 16:46 по уральскому времени. На место отдыха людей обещают доставить позднее безопасным путем.