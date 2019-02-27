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Приставы заставили снести кафе «Каспий» на Шарташе

09:56, 27 Февраль 2019
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Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
Хозяин заведения не собирался исполнять решение суда добровольно.

Кафе «Каспий» на Проезжей, 172 снесли. Областной суд вынес решение о сносе самовольной постройки еще в октябре 2018 года, но хозяин заведения не торопился. Мужчина говорил, что «Каспий» станет летним кафе, но здание выглядело, как объект капитального строительства. Для этих целей участок владельцу кафе не предоставляли. Кроме того, кафе уже сносили в 2016 году, но оно появилось вновь.

Приставы решили ускорить процесс и запретили мужчине выезд за границу, а также потребовали заплатить исполнительский сбор. Принудительные меры подействовали на строптивого хозяина «Каспия», и он снес двухэтажную постройку, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Шарташ, кафе, снос, УФССП по Свердловской области
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