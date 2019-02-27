Приставы заставили снести кафе «Каспий» на Шарташе
09:56, 27 Февраль 2019
Хозяин заведения не собирался исполнять решение суда добровольно.
Кафе «Каспий» на Проезжей, 172 снесли. Областной суд вынес решение о сносе самовольной постройки еще в октябре 2018 года, но хозяин заведения не торопился. Мужчина говорил, что «Каспий» станет летним кафе, но здание выглядело, как объект капитального строительства. Для этих целей участок владельцу кафе не предоставляли. Кроме того, кафе уже сносили в 2016 году, но оно появилось вновь.
Приставы решили ускорить процесс и запретили мужчине выезд за границу, а также потребовали заплатить исполнительский сбор. Принудительные меры подействовали на строптивого хозяина «Каспия», и он снес двухэтажную постройку, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Брошенные заводы Урала. Обретение дворца
История Уральского приборостроительного завода
Новое и интересное
Сотни горожан простились с недостроенной телебашней
Город
В прощальном хороводе вокруг главного недостроя Екатеринбурга участвовали дети и животные.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 26.02.2019
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.