Мэрия Екатеринбурга откупилась от пенсионерки путевкой в «Бодрость»
18:54, 27 Февраль 2019
Подрядчик приехал к бабушке, на которую упала льдина, и предложил ей отдохнуть.
Руководитель МКУ «Управления зданиями», который отвечал за уборку снега с крыши мэрии, навестил бабушку, на которую сошла льдина. В качестве извинения пенсионерке предложили путевку в санаторий «Бодрость». Бабушка сказала, что не держит зла на подрядчиков, сообщили в пресс-службе мэрии. Виновников наледи на крыше обещают наказать.
Льдина размером с тазик упала на 69-летнюю женщину пять дней назад, 23 февраля. Женщина получила травму лица и ушиб груди. В разговоре с ЕТВ она рассказала, что ей предстоит три месяца наблюдаться у маммолога. Пока что бабушка лечит синяки гепариновой мазью. Женщина рассказала, что подрядчик позвонил ей утром, 27 февраля, и рассказал, что льдина сошла с кондиционера, который они забыли проверить. Денежную компенсацию ей не предлагали.
Расследованием инцидента занялась екатеринбургская полиция. Следственный комитет поднял вопрос об изъятии материалов проверки для возможного возбуждения уголовного дела по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». Прокуратура уже вынесла мэру Екатеринбурга представление с требованием устранить нарушением. Мэрия долгое время отрицала падение льда на бабушку. Свою позицию изменили только после того, как нашли видеозапись с камерами видеонабдения.
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