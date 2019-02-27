Мэрия Екатеринбурга откупилась от пенсионерки путевкой в «Бодрость»

Руководитель МКУ « Управления зданиями», который отвечал за уборку снега с крыши мэрии , навестил бабушку , на которую сошла льдина. В качестве извинения пенсионерке предложили путевку в санаторий « Бодрость». Бабушка сказала , что не держит зла на подрядчиков , сообщили в пресс-службе мэрии. Виновников наледи на крыше обещают наказать.





, 23 февраля. Женщина получила травму лица и ушиб груди. В разговоре с ЕТВ она рассказала , что ей предстоит три месяца наблюдаться у маммолога. Пока что бабушка лечит синяки гепариновой мазью. Женщина рассказала , что подрядчик позвонил ей утром , 27 февраля , и рассказал , что льдина сошла с кондиционера , который они забыли проверить. Денежную компенсацию ей не предлагали. Льдина размером с тазик упала на 69-летнюю женщину пять дней назад23 февраля. Женщина получила травму лица и ушиб груди. В разговоре с ЕТВ она рассказалачто ей предстоит три месяца наблюдаться у маммолога. Пока что бабушка лечит синяки гепариновой мазью. Женщина рассказалачто подрядчик позвонил ей утром27 февраляи рассказалчто льдина сошла с кондиционеракоторый они забыли проверить. Денежную компенсацию ей не предлагали.



