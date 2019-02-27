Екатеринбуржец попал в колонию на 7,5 года за подкуп

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к 7,5 года колонии строгого режима временного управляющего компанией «Золотая горка». Мужчина сделал такие условия для фирмы-банкрота, согласно которым директор организации должен был заплатить временному управляющему деньги, чтобы избежать убытков, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Директор «Золотой горки» передал подсудимому 200 тысяч рублей. Всего он должен был отдать временному управляющему четыре миллиона рублей. В ответ подсудимый пообещал составить отчет о том, что имущества «Золотой горки» недостаточно для покрытия расходов. Кроме того, екатеринбуржец сказал, что не потребует отстранения директора от должности, когда дело о банкротстве станет рассматривать суд.

За подкуп временного управляющего отправили в колонию строгого режима и запретили занимать должность два года.