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Екатеринбуржец попал в колонию на 7,5 года за подкуп

17:40, 27 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Временный управляющий «Золотой горкой» потребовал у директора фирмы-банкрота четыре миллиона рублей.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к 7,5 года колонии строгого режима временного управляющего компанией «Золотая горка». Мужчина сделал такие условия для фирмы-банкрота, согласно которым директор организации должен был заплатить временному управляющему деньги, чтобы избежать убытков, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Директор «Золотой горки» передал подсудимому 200 тысяч рублей. Всего он должен был отдать временному управляющему четыре миллиона рублей. В ответ подсудимый пообещал составить отчет о том, что имущества «Золотой горки» недостаточно для покрытия расходов. Кроме того, екатеринбуржец сказал, что не потребует отстранения директора от должности, когда дело о банкротстве станет рассматривать суд.

За подкуп временного управляющего отправили в колонию строгого режима и запретили занимать должность два года.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, банкротство, деньги, взятка, прокуратура Свердловской области, Екатеринбург
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