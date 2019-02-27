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Екатеринбургский «Газпром» попал на 200 тысяч из-за автомобилей

12:10, 27 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Предприятие не соблюдало технику транспортной безопасности.

Екатеринбургский филиал «Газпрома» заплатит штраф в 200 тысяч рублей за нарушение транспортной безопасности. Ространснадзор провел проверку на объекте и выяснил, что организация не назначила ответственного за перевозки, не оценила техническое состояние 25 автомобилей и не представила в Федеральное дорожное агентство документы на шесть машин.

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал «Газпром» на 200 тысяч рублей, но предприятие обжаловало решение. Свердловский областной суд оставил его без изменения, поскольку «Газпром» не принял все необходимые меры для соблюдения закона. Кроме того, организацию уже ловили на нарушениях техники транспортной безопасности в апреле, мае и сентябре 2018 года, рассказали ЕТВ в пресс-службе областного суда.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, автомобиль, безопасность, Свердловская область , штраф, Газпром, Екатеринбург
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