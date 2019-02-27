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Департамент Глацких официально прекратил существование

14:26, 27 Февраль 2019
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Фото: Ольга Глацких в Instagram
Губернатор утвердил структуру нового министерства, которое поглотило его.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил положение о министерстве образования и молодежной политики, созданного после скандала с экс-чиновницей Ольгой Глацких. Объединение двух структур губернатор объяснил «оптимизацией». Согласно положению, в министерстве смогут работать до 145 человек. На всех они будут получать три миллиона рублей в месяц (20 тысяч на каждого). Министерство останется учредителем всех региональных школ.

Главой объединенной структуры стал министр образования Юрий Биктуганов. Реорганизация департамента молодежной политики произошла после скандального высказывания Ольги Глацких о том, что «государство не просило вас рожать». Сначала девушку отстранили от должности на время внутренней проверки, но после решили сохранить за ней место в обновленном министерстве. Глацких принесла извинения, но потом написала заявление об увольнении, чтобы не подставлять губернатора Куйвашева. Сейчас она снова занимается гимнастикой.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, министерство, губернатор, Свердловская область , Екатеринбург, Ольга Глацких, Евгений Куйвашев
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