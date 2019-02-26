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УФАС пожаловалась на строительство дорожек в Шарташском лесопарке

12:38, 26 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Минприроды обвинили в ограничении конкуренции на торгах.

Управление федеральной антимонопольной службы решило, что госзакупки на строительство велосипедных дорожек в Шарташском лесопарке составлены неверно. В документах на торги нашли, что заказчик указал разные по функциям задачи: инженерно-геодезические изыскания и строительно-монтажные работы. Совмещение этих двух требований может привести к сокращению конкуренции.

Как рассказал ЕТВ директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин, жалобу УФАС уже рассмотрели и признали необоснованной. Поэтому сроки и стоимость госзакупки измениться не должны.

Напомним, в сентябре 2018 года из областного бюджета пообещали выделить 360 миллионов рублей на велодорожки в Шарташском лесопарке. На эти деньги планировали отремонтировать 4,3 километра дорог, проложить 2,8 километра велодорожек и 2,8 километра тротуаров. Но в декабре свердловское минприроды расторгло договор с подрядчиком «Урал Инженеринг» по неизвестной причине, а в начале февраля 2018 года вновь объявило об аукционе.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Шарташский лес, Минприроды, госзакупки, строительство, Шарташский лесопарк, Екатеринбург
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