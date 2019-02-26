Свердловскую шаурмячную с грязными овощами закрыли на 90 суток
10:36, 26 Февраль 2019
В вагончике не было раковины и канализации.
Судебные приставы на 90 суток закрыли шаурмячную в Каменске-Уральском. Во время проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в вагончике нет воды, канализации и раковины, в которой можно было бы помыть овощи. За нарушение санитарно-эпидемиологических норм, шаверму пришлось закрыть, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. За 90 дней владельцы должны исправить ситуацию к лучшему.
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