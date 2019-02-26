Свердловскую шаурмячную с грязными овощами закрыли на 90 суток

Судебные приставы на 90 суток закрыли шаурмячную в Каменске-Уральском. Во время проверки Роспотребнадзора выяснилось , что в вагончике нет воды , канализации и раковины , в которой можно было бы помыть овощи. За нарушение санитарно-эпидемиологических норм , шаверму пришлось закрыть , сообщили в пресс-службе регионального УФССП. За 90 дней владельцы должны исправить ситуацию к лучшему.





« Три поросенка» на Серовском тракте оотделалось за антисанитарию КафеТри поросенка» на Серовском тракте оотделалось за антисанитарию штрафом в 40 тысяч рублей. Сотрудники невовремя начали ремонт и готовили без вытяжки. Управляющего кафе заставили устранить нарушения.





ЕТВ многое знает про ларьки на улицах Екатеринбурга и их дальнейшую судьбу. Читайте здесь: