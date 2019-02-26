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Свердловскую шаурмячную с грязными овощами закрыли на 90 суток

10:36, 26 Февраль 2019
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Фото: УФССП Свердловской области
В вагончике не было раковины и канализации.
Судебные приставы на 90 суток закрыли шаурмячную в Каменске-Уральском. Во время проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в вагончике нет воды, канализации и раковины, в которой можно было бы помыть овощи. За нарушение санитарно-эпидемиологических норм, шаверму пришлось закрыть, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. За 90 дней владельцы должны исправить ситуацию к лучшему.

Кафе «Три поросенка» на Серовском тракте оотделалось за антисанитарию штрафом в 40 тысяч рублей. Сотрудники невовремя начали ремонт и готовили без вытяжки. Управляющего кафе заставили устранить нарушения.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Роспотребнадзор, киоски, шаурма, кафе, Свердловская область
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