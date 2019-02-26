Сотрудники клиники Владислава Тетюхина попросили помощи у Куйвашева
17:45, 26 Февраль 2019
В открытом письме работники заявили, что из-за действий минздрава больницу могут закрыть через три месяца.
Сотрудники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, который основал миллиардер Владислав Тетюхин, пожаловались губернатору Куйвашеву на свердловское министерство здравоохранения.
В открытом письме на имя главы региона коллектив больницы заявил, что минздрав из года в год погружал заведение в кризисное состояние, а в 2019 году «нанес завершающий удар, понизив почти на 25% плановое задание по операциям по ОМС». По словам сотрудников, если так будет продолжаться дальше, клиника закроется через три месяца. Подписавшиеся просят, чтобы Евгений Куйвашев вмешался в ситуацию.
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Видео: ЕТВ
Ранее в интервью ЕАН Владислав Тетюхин говорил, что его больницу «планомерно уничтожают». Такой ответ последовал на слова журналиста, что «свердловский минздрав отменил ежегодный аукцион по квотам из средств областного бюджета». По словам Тетюхина, на 2019 год его центр получил «на 22,4% меньше квот на госпитализацию по ОМС».
Впрочем, в пресс-службе свердловского минздрава тогда информацию опровергли. «Квоты никто не отменял, а сумму не уменьшали. Выделили столько же, сколько в прошлый раз», — сообщили ЕТВ в министерстве. Но на вопрос, сколько квот получил госпиталь, нам так и не ответили.
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