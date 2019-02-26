Сотрудники клиники Владислава Тетюхина попросили помощи у Куйвашева

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В открытом письме на имя главы региона коллектив больницы заявил , что минздрав из года в год погружал заведение в кризисное состояние , а в 2019 году « нанес завершающий удар , понизив почти на 25% плановое задание по операциям по ОМС». По словам сотрудников , если так будет продолжаться дальше , клиника закроется через три месяца. Подписавшиеся просят , чтобы Евгений Куйвашев вмешался в ситуацию.

Сотрудники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центракоторый основал миллиардер Владислав Тетюхинпожаловались губернатору Куйвашеву на свердловское министерство здравоохранения.