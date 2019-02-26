Пассажирам Кольцово разрешат летать с электронными билетами

Пассажирам Кольцово разрешат не распечатывать электронные посадочные талоны. В России приняли поправки в закон, которые позволяют использовать электронную версию, но для того, чтобы ввести такую систему в Екатеринбурге, необходимо сделать турникеты, которые будут считывать талоны с гаджетов.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе екатеринбургского аэропорта, в Кольцово уже тестируют запуск системы. Если все пройдет успешно, пассажиров воздушной гавани Екатеринбурга избавят от мороки с бумажками к началу летнего туристического сезона.