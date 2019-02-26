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Екатеринбурженка отсудила 290 тысяч за пулю из тира ЦПКиО

13:58, 26 Февраль 2019
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ЦПКиО имени В. В. Маяковского
Фото: ЕТВ
Работник аттракциона выстрелил в глаз девушке, из-за чего у нее ухудшилось зрение.

Владелец тира в ЦПКиО имени В. В. Маяковского в Екатеринбрге заплатит работнице аттракциона детской рыбалки 299 493 рубля за пулю в глаз, из-за которой у девушки ухудшилось зрение.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда, девушка устроилась на работу в ЦПКиО на время летних каникул. В июле с ней произошел несчастный случай: во время чистки страйкбольного автомата работник тира нажал на спусковой крючок, и пуля прилетела в глаз екатеринбурженке. Сотрудники полиции отказались возбуждать уголовное дело, но пострадавшая обратилась в суд.

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Девушка потребовала компенсировать ей утраченный заработок, медицинские расходы и моральный вред с ЦПКиО, владельца тира и стрелка. Представитель ЦПКиО объяснил, что между парком и бизнесменом был агентский договор, по которому предприниматель сам несет ответственность за травмы работников тира.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга заставил хозяина тира выплатить пострадавшей 299 493 рубля, но предприниматель не согласился с решением и подал апелляцию. Свердловский областной суд рассмотрел ее и оставил решение без изменения.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Областной суд, травма, парк, ЦПКиО, Екатеринбург
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