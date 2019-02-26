Екатеринбурженка отсудила 290 тысяч за пулю из тира ЦПКиО

Владелец тира в ЦПКиО имени В. В. Маяковского в Екатеринбрге заплатит работнице аттракциона детской рыбалки 299 493 рубля за пулю в глаз, из-за которой у девушки ухудшилось зрение.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда, девушка устроилась на работу в ЦПКиО на время летних каникул. В июле с ней произошел несчастный случай: во время чистки страйкбольного автомата работник тира нажал на спусковой крючок, и пуля прилетела в глаз екатеринбурженке. Сотрудники полиции отказались возбуждать уголовное дело, но пострадавшая обратилась в суд.