Екатеринбурженка отсудила 290 тысяч за пулю из тира ЦПКиО
Владелец тира в ЦПКиО имени В. В. Маяковского в Екатеринбрге заплатит работнице аттракциона детской рыбалки 299 493 рубля за пулю в глаз, из-за которой у девушки ухудшилось зрение.
Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда, девушка устроилась на работу в ЦПКиО на время летних каникул. В июле с ней произошел несчастный случай: во время чистки страйкбольного автомата работник тира нажал на спусковой крючок, и пуля прилетела в глаз екатеринбурженке. Сотрудники полиции отказались возбуждать уголовное дело, но пострадавшая обратилась в суд.
Девушка потребовала компенсировать ей утраченный заработок, медицинские расходы и моральный вред с ЦПКиО, владельца тира и стрелка. Представитель ЦПКиО объяснил, что между парком и бизнесменом был агентский договор, по которому предприниматель сам несет ответственность за травмы работников тира.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга заставил хозяина тира выплатить пострадавшей 299 493 рубля, но предприниматель не согласился с решением и подал апелляцию. Свердловский областной суд рассмотрел ее и оставил решение без изменения.