Екатеринбуржцы смогут долететь до Батуми за три с половиной часа
10:13, 26 Февраль 2019
Рейсы в город-курорт запустят в июне.
Самолеты из аэропорта Кольцово начнут летать в Батуми. Рейсы запустят в июне, сообщили ЕТВ в пресс-службе уральской воздушной гавани. Полеты будут совершать «Уральские авиалинии» и «Победа».
Самолеты «Уральских авиалиний» станут летать в Батуми с 4 июня три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. «Победа» будет отправляться в Грузию четыре раза по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит три с половиной часа на самолетах Airbus A320 и Boeing 737-800.
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