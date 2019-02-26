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Екатеринбуржцы смогут долететь до Батуми за три с половиной часа

10:13, 26 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Рейсы в город-курорт запустят в июне.

Самолеты из аэропорта Кольцово начнут летать в Батуми. Рейсы запустят в июне, сообщили ЕТВ в пресс-службе уральской воздушной гавани. Полеты будут совершать «Уральские авиалинии» и «Победа».

Самолеты «Уральских авиалиний» станут летать в Батуми с 4 июня три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. «Победа» будет отправляться в Грузию четыре раза по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит три с половиной часа на самолетах Airbus A320 и Boeing 737-800.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, рейсы, самолет, Грузия, Кольцово, Екатеринбург
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