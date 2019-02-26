Екатеринбуржцы смогут долететь до Батуми за три с половиной часа

Самолеты из аэропорта Кольцово начнут летать в Батуми. Рейсы запустят в июне, сообщили ЕТВ в пресс-службе уральской воздушной гавани. Полеты будут совершать «Уральские авиалинии» и «Победа».

Самолеты «Уральских авиалиний» станут летать в Батуми с 4 июня три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. «Победа» будет отправляться в Грузию четыре раза по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит три с половиной часа на самолетах Airbus A320 и Boeing 737-800.