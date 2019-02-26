Екатеринбургские кофейни продают за полмиллиона

,

,

,

,

,





Правда , екатеринбургские цены на готовые кофейни все еще гораздо ниже , чем по России. Самые дорогие — в Ульяновске , там стать обладателем бизнеса можно аж за 1,9 миллиона рублей , чуть дешевле в Иркутске — за 1,7 миллиона.





Стоимость тату-салона в Екатеринбурге оценивается всего в 140 тысяч рублей. О цене на барбершопы ничего неизвестно.





Эксперты Avito подсчиталикакой готовый бизнес предлагают в Екатеринбурге хипстерам. 95% всех предложений пришлось на кофейни4% — на барбершопыеще 1% — на тату-салоны. При этом цена на кофейни в среднем составила 556 тысяч рублейпочти в три раза большечем в соседнем Челябинске.