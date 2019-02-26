Екатеринбургские кофейни продают за полмиллиона
15:26, 26 Февраль 2019
Готовые тату-салоны и барбершопы оказались чуть дешевле.
Эксперты Avito подсчитали, какой готовый бизнес предлагают в Екатеринбурге хипстерам. 95% всех предложений пришлось на кофейни, 4% — на барбершопы, еще 1% — на тату-салоны. При этом цена на кофейни в среднем составила 556 тысяч рублей, почти в три раза больше, чем в соседнем Челябинске.
Правда, екатеринбургские цены на готовые кофейни все еще гораздо ниже, чем по России. Самые дорогие — в Ульяновске, там стать обладателем бизнеса можно аж за 1,9 миллиона рублей, чуть дешевле в Иркутске — за 1,7 миллиона.
Стоимость тату-салона в Екатеринбурге оценивается всего в 140 тысяч рублей. О цене на барбершопы ничего неизвестно.
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