Бывшему директору «Золушки» грозит четыре года колонии за оброк

Свердловская прокуратура утвердила обвинение в халатности и злоупотреблении полномочиями в отношении экс-директора МУП «Золушка». В 2013 году он заключил договор на поставку хлеба в для школьников Ленинского района, но заставил предпринимателя доплачивать главному бухгалтеру. «Золушке» доставались каждые 13 из 43 рублей, полученных за килограмм хлеба. «Налог» тратили на зарплаты людям, которые работали без договора, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

За три года главный бухгалтер «Золушки» получил от пекарни 2,2 миллиона рублей. В 2016 году директор не проверил цены и вышел за пределы договоренностей контракта. Например, компания заказала говядину за 6,4 миллиона рублей, хотя она должна была стоить на 641 тысячу дешевле. Число необоснованных расходов на продукты составило 4,6 миллиона рублей. Уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы и штраф в 120 тысяч рублей.