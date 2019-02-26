Депутаты отказали в референдуме о строительстве Храма-на-драме

Избирательная комиссия Екатеринбурга предоставила депутатам гордумы решить вопрос о проведении референдума о строительстве храма святой Екатерины. Владимир Крицкий уточнил: «Порядок проведения референдума определен федеральным законодательствам. У нас единственная возможность — принять вопросы, предложенные инициативной группой, соответствующими законодательству или нет. Вносить корректировки мы не имеем право».

Депутат Киселев попытался доказать коллегам, что формулировки вопросов референдума соответствуют закону: «К заседанию комиссии по местному самоуправлению [посчитавшей вопросы не соответствующими федеральному и областному законодательству и Уставу Екатеринбурга — прим. ЕТВ] времени подготовить юридическое заключение не было. После заседании комиссии время на подготовку заключений появились. У меня готовы юридические заключения, в которых сказано, что никакого противоречия в вопросах нет».