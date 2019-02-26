Депутаты отказали в референдуме о строительстве Храма-на-драме
Избирательная комиссия Екатеринбурга предоставила депутатам гордумы решить вопрос о проведении референдума о строительстве храма святой Екатерины. Владимир Крицкий уточнил: «Порядок проведения референдума определен федеральным законодательствам. У нас единственная возможность — принять вопросы, предложенные инициативной группой, соответствующими законодательству или нет. Вносить корректировки мы не имеем право».
Депутат Киселев попытался доказать коллегам, что формулировки вопросов референдума соответствуют закону: «К заседанию комиссии по местному самоуправлению [посчитавшей вопросы не соответствующими федеральному и областному законодательству и Уставу Екатеринбурга — прим. ЕТВ] времени подготовить юридическое заключение не было. После заседании комиссии время на подготовку заключений появились. У меня готовы юридические заключения, в которых сказано, что никакого противоречия в вопросах нет».
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Председатель горизбиркома Илья Захаров назвал основные требования к референдуму.
- На местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения.
- Вопросы не должны ограничивать общепризнанные права человека и гражданина.
- Вопросы не должны противоречить законодательству.
- Каждый из вопросов должен быть сформулирован так, чтобы на него можно было дать только однозначный ответ.
- Формулировки вопросов должны исключать неопределенность правовых последствий принятых на референдуме решений.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
В управлении по юридической работе администрации Екатеринбурга считают, что установление запретов на строительство к вопросам местного значения не относится. Кроме того, фактически формулировка вопросов предлагает провести опрос общественного мнения, а не принять решение. Это позволило юристам сделать вывод о том, что вопросы, заявленные для референдума, нарушают нормы законодательства.
Аргументы Константина Киселева и альтернативное юридическое заключение депутатам показались не существенными. Особенно учитывая, что на прошлом заседании гордума приняла решение об изменениях в Правила землепользования и застройки: территория сквера у Театра драмы стала землей религиозного значения. Депутат Караваев призвал коллег понять, что сегодня все-таки обсуждается не строительство храма. А инициативная группа, если ей будет отказано, сможет еще раз подготовить вопросы для референдума с учетом сделанных ошибок.
Мы, озвучивая ту или иную позицию, должны представлять интересы тех людей, которые за вас голосовали. Поэтому мы не обсуждаем строительство храма. Мы рассматриваем узкий вопрос. Не про храм, не про отношение к инвесторам или к горожанам. Есть два вопроса, вынесенные на референдум. Есть альтернативные юридические заключения. Поэтому предлагаю принять решение — соответствует или не соответствуют вопросы законодательству.
В итоге депутаты признали вопросы, предложенные для референдума не соответствующими законодательству. «За» (то есть, по факту, против референдума) проголосовали 28 человек. Вопрос отправили на доработку.
На городской референдум штаб Навального вынес два вопроса: «Поддерживаете ли вы запрет на строительство объектов капитального строительства в сквере на Октябрьской (Театральной) площади в границах улиц Бориса Ельцина — продолжения улицы Боевых Дружин — Набережной Рабочей Молодежи — Октябрьской площади в „муниципальном образовании город Екатеринбург‘“?» и «Поддерживаете ли вы запрет на строительство объектов капитального строительства в скверах и парках на территории „муниципального образования ‚город Екатеринбург‘“ Свердловской области?». Стоимость проведения референдума, согласно расчетам избирательной комиссии Екатеринбурга, — 104 миллиона рублей.