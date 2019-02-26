Депутат гордумы Екатеринбурга потребовал закрыть овощебазу №4

На заседании гордумы Екатеринбурга перед депутатами отчитывался начальник УМВД по Екатеринбургу Сергей Кулагин. После утомительного доклада, в котором звучали цифры о снижении уровня преступности, профилактике правонарушений, работе с подростками и мигрантами, народные избранники стали задавать полицейскому начальнику разнообразные вопросы. И просить полицию о помощи.

Выяснилось, что у одного из депутатов не совсем адекватный сосед постоянно жалуется на брата, второму — живущая по соседству бабушка мешает спокойно жить. Третьего сотрудники ГИБДД остановили на проспекте Ленина и повели себя по-хамски. Кто-то справедливо не доволен паркующимися на газонах во дворе сотрудники полиции.