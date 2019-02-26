Депутат гордумы Екатеринбурга потребовал закрыть овощебазу №4
На заседании гордумы Екатеринбурга перед депутатами отчитывался начальник УМВД по Екатеринбургу Сергей Кулагин. После утомительного доклада, в котором звучали цифры о снижении уровня преступности, профилактике правонарушений, работе с подростками и мигрантами, народные избранники стали задавать полицейскому начальнику разнообразные вопросы. И просить полицию о помощи.
Выяснилось, что у одного из депутатов не совсем адекватный сосед постоянно жалуется на брата, второму — живущая по соседству бабушка мешает спокойно жить. Третьего сотрудники ГИБДД остановили на проспекте Ленина и повели себя по-хамски. Кто-то справедливо не доволен паркующимися на газонах во дворе сотрудники полиции.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Депутат Колесников потребовал разобраться с овощебазой № 4.
— Какие меры принимаются по декриминализации этого объекта? — поинтересовался депутат.
— А что я должен с четвертой овощебазой делать? — удивился Сергей Кулагин.
— Меня интересует наркотрафик, — объяснил свой интерес к предприятию Колесников.
— Что? — еще больше удивился Кулагин.
— Наркотрафик интересует, — еще раз уточнил депутат.
— Я в отчете показал, что касается выявления преступлений по незаконному обороту наркотиков, — попытался ответить начальник УМВД по Екатеринбургу
— Когда четвертую овощебазу закроете? — поставил вопрос ребром Колесников.
— Обращаем пристальное внимание, — закончил диалог Кулагин.