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Депутат гордумы Екатеринбурга потребовал закрыть овощебазу №4

11:38, 26 Февраль 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
«Меня интересует наркотрафик», — заявил Александр Колесников.

На заседании гордумы Екатеринбурга перед депутатами отчитывался начальник УМВД по Екатеринбургу Сергей Кулагин. После утомительного доклада, в котором звучали цифры о снижении уровня преступности, профилактике правонарушений, работе с подростками и мигрантами, народные избранники стали задавать полицейскому начальнику разнообразные вопросы. И просить полицию о помощи.

Выяснилось, что у одного из депутатов не совсем адекватный сосед постоянно жалуется на брата, второму — живущая по соседству бабушка мешает спокойно жить. Третьего сотрудники ГИБДД остановили на проспекте Ленина и повели себя по-хамски. Кто-то справедливо не доволен паркующимися на газонах во дворе сотрудники полиции.

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Депутат гордумы Александр Колесников

Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

Депутат Колесников потребовал разобраться с овощебазой № 4.

— Какие меры принимаются по декриминализации этого объекта? — поинтересовался депутат.

— А что я должен с четвертой овощебазой делать? — удивился Сергей Кулагин.

— Меня интересует наркотрафик, — объяснил свой интерес к предприятию Колесников.

— Что? — еще больше удивился Кулагин.

— Наркотрафик интересует, — еще раз уточнил депутат.

— Я в отчете показал, что касается выявления преступлений по незаконному обороту наркотиков, — попытался ответить начальник УМВД по Екатеринбургу

— Когда четвертую овощебазу закроете? — поставил вопрос ребром Колесников.

— Обращаем пристальное внимание, — закончил диалог Кулагин.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, гордума, Екатеринбург, овощебаза №4, полиция, наркотики, Александр Колесников
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