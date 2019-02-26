Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Депутат ЕГД призвал забыть о педофилах и бороться с преступностью

16:29, 26 Февраль 2019
10af97b2-66b5-4b2a-8c03-c4b18e5af38c.jpg
Григорий Вихарев, Михаил Вечкензин и Александр Колесников
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Александр Колесников считает, что «все жуткие преступления происходят по пьяни».

Депутат Екатеринбурга Александр Колесников запутался в понятиях «педофил» и маньяк». На заседании городской думы, которое состоялось сегодня, 26 февраля, он призвал полицию к эффективной работе, высказав довольно странный аргумент.

Выслушав доклад начальнику УМВД по Екатеринбург Сергея Кулагина, депутат остался недоволен. Сначала заявил, что правоохранительные органы слишком много внимания уделяют обращениям неадекватных граждан. «У меня сумасшедшая соседка есть. Жалуется в полицию, что я газом травлю. А у меня и газовой плиты-то нет», — поделился депутат.

Затем Колесников обвинил полицейских в следовании трендам вместо реальной работы.

Райские кущи
Десять проектов, из-за которых любимые пространства Екатеринбурга придется обходить стороной.
Александр Колесников
управляющий УК РЭМП «Железнодорожного района»
Наверху решили, что боремся с педофилами, и мы все бросаемся на борьбу с педофилами. Хотя мы все знаем: педофилы — это не маньяки. Все эти жуткие преступления обычно по пьяни происходят.
Александр Колесников
Депутатский цитатник
Депутат ЕГД потребовал с журналистов денег за информповоды
Отлить в граните
Депутаты обсудили бюджетные траты на бабушек
Депутат гордумы потребовал закрыть овощебазу № 4
Авторы:
Ксения Фикс
Что вы думаете о материале «Депутат ЕГД призвал забыть о педофилах и бороться с преступностью»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, гордума, депутат, педофилия, маньяк, полиция, Екатеринбург, Александр Колесников
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
22 марта в 12:30
С Иван Абрамов
Главные новости Екатеринбурга 26.02.2019
26 февраля в 19:00
С Андрей Кацайлиди, Александр Высокинский, Алексей Вихарев, Илья Захаров
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».