Депутат ЕГД призвал забыть о педофилах и бороться с преступностью
16:29, 26 Февраль 2019
Александр Колесников считает, что «все жуткие преступления происходят по пьяни».
Депутат Екатеринбурга Александр Колесников запутался в понятиях «педофил» и маньяк». На заседании городской думы, которое состоялось сегодня, 26 февраля, он призвал полицию к эффективной работе, высказав довольно странный аргумент.
Выслушав доклад начальнику УМВД по Екатеринбург Сергея Кулагина, депутат остался недоволен. Сначала заявил, что правоохранительные органы слишком много внимания уделяют обращениям неадекватных граждан. «У меня сумасшедшая соседка есть. Жалуется в полицию, что я газом травлю. А у меня и газовой плиты-то нет», — поделился депутат.
Затем Колесников обвинил полицейских в следовании трендам вместо реальной работы.
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Александр Колесников
управляющий УК РЭМП «Железнодорожного района»
Наверху решили, что боремся с педофилами, и мы все бросаемся на борьбу с педофилами. Хотя мы все знаем: педофилы — это не маньяки. Все эти жуткие преступления обычно по пьяни происходят.
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