За четыре дня в Свердловской области поймали 287 поддатых водителей
18:43, 25 Февраль 2019
Всего госавтоинспекторы предотвратили 12 тысяч нарушений правил ПДД.
Свердловские госавтоинспекторы задержали 287 нетрезвых водителей с 21 по 24 февраля. В эти дни на Среднем Урале проходили массовые профилактические мероприятия. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе УМВД по Свердловской области.
В ходе мероприятий задержано 192 пьяных водителя, 53 человека отказались от освидетельствования, 42 нетрезвым водителям теперь грозит уголовное наказание за рецидив. 155 человек ездили без водительских прав, в том числе 38 ранее были лишены их, но все равно сели за руль. Всего за эти дни сотрудники ГИБДД предотвратили 12 тысяч нарушений ПДД.
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