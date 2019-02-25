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В Свердловской области зафиксировали 43 случая браконьерства

19:04, 25 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Незаконная охота на диких животных становится популярнее зимой.

Сотрудники ГИБДД и департамент по охране животного мира зафиксировали на Среднем Урале 43 случая браконьерства с декабря прошлого года по 20 февраля 2019-го. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона, зимой незаконная охота на животных гораздо популярнее, поскольку люди с легкостью находят добычу по следам на снегу.

Один из случаев запрещенной охоты зарегистрировали на Пермском тракте. Госавтоинспекция нашла в прицепе водителя из Первоуральска тушу лося и лосихи. Убийство животных принесло ущерб охотничьему фонду в 640 тысяч рублей.

Еще два случая произошли в Байкаловском районе и Таборинском ГО. В первом работники ГИБДД нашли в преследуемой ими машине косулю, во втором — следы незаконной охоты в доме нарушителя в селе Яшкино. Следователи уже возбудили уголовные дела.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, браконьеры, нарушения, охота, Свердловская область , Екатеринбург
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