В Свердловской области зафиксировали 43 случая браконьерства

Сотрудники ГИБДД и департамент по охране животного мира зафиксировали на Среднем Урале 43 случая браконьерства с декабря прошлого года по 20 февраля 2019-го. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона, зимой незаконная охота на животных гораздо популярнее, поскольку люди с легкостью находят добычу по следам на снегу.

Один из случаев запрещенной охоты зарегистрировали на Пермском тракте. Госавтоинспекция нашла в прицепе водителя из Первоуральска тушу лося и лосихи. Убийство животных принесло ущерб охотничьему фонду в 640 тысяч рублей.

Еще два случая произошли в Байкаловском районе и Таборинском ГО. В первом работники ГИБДД нашли в преследуемой ими машине косулю, во втором — следы незаконной охоты в доме нарушителя в селе Яшкино. Следователи уже возбудили уголовные дела.