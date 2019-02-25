Уральский модный бренд попал в поле зрения министра промышленности РФ

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Модный дом Дмитрия Шишкина шьет по индивидуальным и корпоративным заказам: например , в его костюмах ходят сотрудники « Газпрома», « Лукойла», РЖД. Кроме того , портные отшивают спортивную форму для футболистов « Урала», « Зенита», хоккеистов « Автомобилиста».





Также ателье Дмитряи Шишкина занималось изготовлением одежды для продвижения заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 , а также формы для « Мисс Екатеринбург».