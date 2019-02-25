Уральский модный бренд попал в поле зрения министра промышленности РФ
09:00, 25 Февраль 2019
Денис Мантуров назвал мануфактуру Дмитрия Шишкина одной из лучших в России.
Уральский модный дом SHISHKIN, который возглавляет Дмитрий Шишкин, попал в список российских брендов, которые, по мнению министра промышленности Дениса Мантурова, пользуются спросом не только внутри страны, но и за рубежом. В интервью «Российской газете» прозвучали также названия брендов Алены Ахмадуллиной, Игоря Чапурина и Дениса Симачева.
Модный дом Дмитрия Шишкина шьет по индивидуальным и корпоративным заказам: например, в его костюмах ходят сотрудники «Газпрома», «Лукойла», РЖД. Кроме того, портные отшивают спортивную форму для футболистов «Урала», «Зенита», хоккеистов «Автомобилиста».
Также ателье Дмитряи Шишкина занималось изготовлением одежды для продвижения заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025, а также формы для «Мисс Екатеринбург».
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