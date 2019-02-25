Свердловчанин сядет на два года за кражу 200 тонн нефти

Верхотурский суд вынес приговор 45-летнему жителю Режа, который вместе с пятерыми сообщниками похитил нефть на четыре миллиона рублей. Они сделали врезку в магистральный нефтепровод «Сургут-Полоцк», протянули шланг к дороге и закачивали нефть в цистерны по девять тонн. Потом черное золото продавали в Челябинске под видом печного топлива. За 23 подхода компания смогла выкачать 200 тонн нефти, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Потом сотрудники нефтегазовой компании заметили снижение давления в трубе и обратились в полицию.

Мужчина заключил соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, поэтому дело вынесли в отдельное производство. За хищение нефти в особо крупном размере ему придется провести два года в исправительной колонии. Дела других участников направлены в суд. Одного из них будут судить еще и за хранение оружия.