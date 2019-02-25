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Свердловчанам вернут 2,2 миллиарда за услуги ЖКХ

18:46, 25 Февраль 2019
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Фото: pixabay
В регионе установили стоимость коммунальных услуг на 2019 год.

Жителям Свердловской области компенсируют 2,25 миллиарда рублей за коммунальные услуги. Такую сумму рассчитали после того, как установили стандарты стоимости услуг ЖКХ на 2019 год, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона.

Областной стандарт пересматривают каждый год. Его размер зависит от тарифов и нормативов, которые используют, когда начисляют плату за коммунальные услуги. Также учитывается взнос за капремонт. В городах, в которых нет домов, попадающих под капремонт, свердловский стандарт будет с нулевыми значениями.

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Стандарты стоимости услуг ЖКХ необходимы для того, чтобы устанавливать размер субсидий для людей, чьи затраты на отопление и воду превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. Для тех, чей доход на одного человека ниже прожиточного минимума, компенсация составляет 12%, для других — 22%.

Недавно ЕТВ препарировал плату за коммуналку и рассказывал, из чего складываются тарифы на мусор и холодную воду. Осенью мы разбирались, почему в Екатеринбурге постоянно рвутся трубы и что необходимо, чтобы это закончилось.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, коммунальные услуги, отопление, вода, ЖКХ, Свердловская область , Екатеринбург
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