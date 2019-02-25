Переезды СвЖД отремонтируют за 148 миллионов рублей

В 2019 году на Свердловской железной дороге отремонтируют 130 переездов. На работы потратят 148 миллионов рублей. На 47 станциях предстоит заменить настил и заасфальтировать переходы через пути, еще на 15 — обновить освещение, на 11 — модернизировать сигнализацию. На переездах также планируют положить гранитную брусчатку. Она почти не разрушается из-за перепадов температур. Также необходимо заменить дорожные знаки, шлагбаумы и сигнальные столбики.

На пяти переездах появятся системы видеофиксации. Водителей начнут штрафовать на перегонах Ноябрьск-1 — Ноябрьск-2, Куть-Ях — Сивыс-Ях и станциях Сылва, Быньговский и Сургут-Порт. В прошлом году на ремонт переездов выделяли только 40 миллионов рублей.